الفنان المصري أحمد السقا يرد على مها أحمد

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

في أول رد فعل له بعد الجدل الذي أثاره منشور للفنانة مها أحمد، عبر الفنان المصري أحمد السقا عن "عفوه عما سلف".



وكتب أحمد السقا عبر صفحته على "فيسبوك"، الإثنين: "العشرة بتحكم الواحد.. والعيش والملح عقد.. وعفا الله عما سلف يا أختي العزيزة (مها)".

وهاجمت الممثلة المصرية مها أحمد اثنين من زملائها لم تذكر اسميهما، موضحة أن أحدهما كان سببا في إصابتها بحالة اكتئاب، أما الآخر فتخلى عنها.

وأشارت في منشور كتبته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إلى أن مسلسلا جمع الممثلين الشهيرين معا على غير رغبتهما، لكن ما حدث أن ممثلة مبتدئة أصبحت بطلة المسلسل والدعاية للعمل.