عادل إمام في فيديو نادر.. معلقا على مباراة كرة قدم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يقدِّم الفنان عادل إمام عملاً جديداً في موسم دراما رمضان، لكن حضوره كان طاغياً على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم.

وأحيا محبو الفنان عادل إمام عيد ميلاده الـ81، الذي يوافق 17 مايو/أيار، عبر تغريدات وصور وفيديوهات لنجمهم المحبوب.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، مقطع فيديو نادر للفنان المصري عادل إمام ظهر فيه كمعلق رياضي بشكل كوميدي ساخر على مباراة كرة قدم جمعت عدداً من الفنانين خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي.





وشارك في هذه المباراة كل من يسرا، حسين فهمي، شهيرة، ليلي علوي، لبلبة، والمخرج الراحل عاطف الطيب.

ولدى تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انهالت التعليقات الكوميدية والساخرة على أداء الفنانين الكروي.

