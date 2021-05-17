بعد "مخدماتية للأستاذة".. أحمد السقا يرد على مها أحمد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أول رد فعل له بعد الجدل الذي أثاره منشور للفنانة مها أحمد، عبر الفنان المصري أحمد السقا عن "عفوه عما سلف".

وكتب أحمد السقا عبر صفحته على "فيسبوك"، الإثنين: "العشرة بتحكم الواحد.. والعيش والملح عقد.. وعفا الله عما سلف يا أختي العزيزة (مها)".



وهاجمت الممثلة المصرية مها أحمد اثنين من زملائها لم تذكر اسميهما، موضحة أن أحدهما كان سببا في إصابتها بحالة اكتئاب، أما الآخر فتخلى عنها.

وأشارت في منشور كتبته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إلى أن مسلسلا جمع الممثلين الشهيرين معا على غير رغبتهما، لكن ما حدث أن ممثلة مبتدئة أصبحت بطلة المسلسل والدعاية للعمل.

ورغم أنها لم تسمهما فإن أغلب المعلقين على منشورها تكهنوا بأنهما النجمان أحمد السقا وأمير كرارة اللذان جمعهما مؤخرا مسلسل "نسل الأغراب"، وشاركتهما البطولة مي عمر زوجة مخرج العمل محمد سامي.

وكتبت مها أحمد، في منشورها: "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص. الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا".

وأضافت: "النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رُشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تانى معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية، وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم أن الكل عارف اني زي أخته (ندل)".

وتابعت: "أما التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض بقى، ما هي الحوجة مرة.. رد وقالي الدور ينادي صاحبه. طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب. وقلت (عوضي عليك يا رب).. تمر الأيام والاتنين يعلوا ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا)، ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار، وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها، وهما مخدماتية للأستاذة".

واختتمت المنشور قائلة: "يمهل ولا يهمل ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل، ياللي مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة، نصيحة بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح، بلاش تتشطروا على أساتذتكوا. عوضنا على الله. يا رب ما تحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

بدورها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، بياناً تطالب فيه أعضاءها بالالتزام بعدم التراشق وتغليب مصلحة الوطن.

وطالبت النقابة أعضاءها رموز الحركة الفنية وصناعها وقوة مصر الناعمة وواجهتها الحضارية الالتفاف حول قضايا الوطن ورفعته والقضية الفلسطينية والالتزام بأخلاقيات المهنة والدور التنويري الذي يلعبه الفن والفنان في الارتقاء بالمجتمع.