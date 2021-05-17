شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا صاحبة نصيب الأسد في سينما عادل إمام وشاركته في 17 فيلما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الإثنين 17 مايو الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ81 ، الذي ولد في نفس اليوم عام 1940، في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرا، فى السينما والدراما والمسرح على مدار أكثر من 50 عاماً.



عادل امام

وشاركت العديد من النجمات فى أعمال عادل إمام ولكن تأتى النجمة يسرا على رأس هذه القائمة حيث كانت شريكه معه في الكثير من النجاحات وكانت بينهما كمياء فنية صنعت الكثير من البهجة للكثير من جماهير الوطن العربى حيث نراها شاركت معه في ما يقرب من 17 عملا سينمائيا تنوعت ما بين الكوميدى والسياسي والاجتماعي، وحققت جماهيرية كبيرة.



عادل امام ويسرا

وتحدثت يسرا في أكثر من لقاء تليفزيونى عن عملها مع عادل امام، حيث قالت في أحد اللقاءات: "أجمل ما في عادل إن كواليسه، الواحد بيبقى مبسوط وبيهزر، وعارف اسم كل واحد، جميل ودمه خفيف، ومش بيحب يعيد كتير، ولو حس إن عمل المشهد حلو مش هيعيده، ولو حس أنه مش مظبوط فيه هيعيده، ولما عادل بيعمل دور لشخصية فقيرة كان بيلبس نضيف، لأن الفقر ملهوش علاقة، وكان كل الناس بتقلده في الزاوية دي، وبحب كل الأفلام معاه، اشتغلت معاه 17 فيلم، كنت ست محظوظة"



عادل امام ويسرا

ونسرد الأفلام التى جمعت عادل إمام ويسرا وهى "شباب يرقص فوق النار"، "أذكياء لكن أغبياء"، "ليلة شتاء دافئة"، "الإنسان يعيش مرة واحدة"، "جزيرة الشيطان"، "على باب الوزير"، "الإنس والجن"، "كراكون في الشارع"، "رسالة إلى الوالى"، "المولد"، "الإرهاب والكباب"، "المنسى"، "الأفوكاتو"، "طيور الظلام"، "عمارة يعقوبيان"، "بوبوس".