شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دى نيرو يتحدث للمرة الأولى حول إصابته الأخيرة ويرجعها لكبر سنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الممثل روبرت دى نيرو للمرة الأولى حول إصابته الأخيرة الذى تعرض لها في ساقه، بالتزامن مع تصويره دوره بفيلم Killers of the Flower Moon فى أوكلاهوما، وذلك خلال حديثه أون لاين لـ IndieWire .

واعترف الممثل البالغ من العمر 77 عامًا بأن شعوره بالألم كان مؤلمًا، وذلك عندما أصيب بتمزق في إحدى عضلات الساق، واصفًا ما حصل بأنه حادث بسيط ولكنه مدمر أثناء وجوده في أوكلاهوما للتصوير.



روبرت دى نيرو

واسترجع دى نيرو واقعة الإصابة مؤكدًا ان الحادث كان غير متوقع بالنسبة لأى شخص، قائلاً :"إنها كانت مجرد خطوة بسيطة فوق شيء وقد نزلت، لأشهر بألم مؤلم، الأمر الذى يعود إلى السن، فتلك الأمور لم تكن لتحصل قبل سنوات من العمر، لكن هذا يحدث، خاصة عندما تكبر ، عليك أن تكون مستعدًا لأشياء غير متوقعة".

وكان أصيب النجم العالمى روبرت دى نيرو، فى ساقه، أثناء تواجده في أوكلاهوما، لتصوير مشاهد فيلمه الجديد Killers of the Flower Moon للمخرج العالمي مارتن سكورسيزى، لكن واقعة الإصابة لم تحدث أثناء التصوير أو أثناء التحضير لإنتاج الفيلم.



روبرت دى نيرو ومخرج الفيلم

ويستند الفيلم إلى كتاب ديفيد جران، ويتعلق بسلسلة من جرائم القتل في أوكلاهوما في عشرينيات القرن الماضى، وقبل إصابة دي نيرو، كان من المتوقع أن ينتهي الفيلم في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2022، ونجوم الفيلم، هم، روبرت دى نيرو، وليوناردو دي كابريو، وجيسي بليمونز، وليلي جلادستون.

وكان القائمين على الفيلم المرتقب Killers of the Flower Moon، بطولة النجم العالمي ليوناردو دي كابريو والنجمة العالمية ليلي جلادستون، ومن إخراج مارتن سكورسيزى، كشفوا عن أول صورة لإحدى كواليس الفيلم، والتي ظهر فيها دي كابريو وهو يجلس على طاولة بجوار جلادستون