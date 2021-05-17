محمد ممدوح مفاجأة استفتاء الخليج 365 لأفضل ممثل.. ومنافسة قوية على اللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر الفنان محمد ممدوح، نتائج استفتاء موقع الخليج 365، في مفاجأة كشفت عنها قائمة أفضل ممثل في دراما رمضان 2021، عن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن"، وذلك في يوم الإثنين الموافق 16 مايو.

وجاء "ممدوح" في المركز الأول بنسبة 76%، بينما جاء الفنان علي قاسم في المركز الثاني بنسبة 9% عن دوره في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، وجاء محمد فراج في المركز الثالث بنسبة 8% عن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن".

ولا يزال التصويت مستمر، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365، واختيار فنانكم المفضل من الرابط التالي: اضغط هنا