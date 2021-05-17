مش أنا عيد ميلادي النهاردة والساعة بخمسة جنيه.. تعرف على أبرز إفيهات الزعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل الفنان الكبير عادل إمام، اليوم الاثنين، الموافق 17 مايو، بعيد ميلاده، يُعد والزعيم عادل إمام أحد أبرز وأهم النجوم الذين اشتهروا بتقديم الأدوار الكوميدية وطرح العديد من القضايا الاجتماعية من خلال أعماله، والتي جعلته يتربع على عرش النجوم بمسيرة فنية حافلة، وهو نجم العديد من الأجيال، وأصبحت إفيهاته لزمة في الكثير من المواقف، يرددها المواطنون من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على طريقة "الكوميكس".

وتزامنًا مع هذه المناسبة يستعرض "الخليج 365"، أبرز إفيهات الزعيم عادل إمام في أعماله الفنية:

- مش أنا عيد ميلادي النهارده...

أحد أبرز إفيهات الزعيم التي قالها ضمن أحداث فيلم "السفارة في العمارة"، إنتاج عام 2005، وما زالت تلك العبارة تتداول بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض الفيلم وحتى يومنا هذا.

- بلد بتاعة شهادات صحيح...

تُعد تلك العبارة هي البداية الحقيقية لعادل إمام نحو عالم الشهرة، وقالها في فيلم "أنا وهو وهي"، إنتاج عام 1964.

- متعودة.. دايمًا...

قاله الزعيم ضمن أحداث مسرحية "شاهد ما شفش حاجة"، إنتاج عام 1976، وجسد خلالها الزعيم شخصية "سرحان عبدالبصير"، واحتوت المسرحية على العديد من الإفيهات الأخرى.

- بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف...

قالها ضمن أحداث مسرحية "مدرسة المشاغبين"، إنتاج عام 1973.

- ناس طيبين أوي يا خال...

قال عادل إمام هذا الإفيه في عدد من الأعمال أبرزها فيلم "المتسول" إنتاج عام 1983، ومسرحية "الواد سيد الشغال" إنتاج عام 1985.

- أنا شربت حشيش يا سعاد...

قاله ضمن أحداث فيلم "كراكون في الشارع" إنتاج عام 1986.

- الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب...

قالها في فيلم "عنتر شايل سيفه"، إنتاج عام 1983، قالها عادل إمام وأصبحت هذه العبارة متداولة في العديد من المواقف.

- هو الدين بيقول إيه...؟

قاله خلال فيلم "حسن ومرقص"، إنتاج عام 2008.

- لقد وقعنا في الفخ...

قالها ضمن أحداث فيلم "مرجان أحمد مرجان" إنتاج عام 2007.

- الجوازة باظت...

قالها الزعيم خلال فيلم "عريس من جهة أمنية"، إنتاج عام 2004.

الكوميديان عادل إمام له تاريخ حافل من الأعمال الفنية التي أثرت في وجدان المصريين بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، ومن أشهر تلك الأعمال: "عوالم خفية، والسفارة في العمارة، وأمير الظلام، والإرهاب والكباب، وبخيت وعديلة، وطيور الظلام، وسلام يا صاحبي، وحنفي الأبهة، والمولد، والنمروالأنثى، وحب في الزنزانة، والمشبوه، وعمارة يعقوبيان.