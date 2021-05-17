10 أفلام لوحيد حامد ساهمت في زعامة عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يعد تعاون الفنان عادل إمام مع الكاتب الراحل وحيد حامد أبرز علامات مشوار الثنائي؛ إذ نجحا على مدى 25 عاما في تقديم 10 أفلام فجرت قضايا عديدة، ومع إثارتها كان الجدل حولها، فرسخت مكانة وفكرة "زعامة" عادل إمام.

وشهد عام 1981 بداية التعاون الفني المثمر بين الزعيم، والكاتب وحيد حامد، إذ قدما معا فيلمي "انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط" من إخراج محمد عبد العزيز، وشارك في بطولة الفيلم، الفنان الراحل عمر الحريري، ومديحة كامل ، سهير البابلي، و"الإنسان يعيش مرة واحدة"، وكان من إخراج سيمون صالح ، وشارك في بطولته يسرا، علي الشريف، زين العشماوي.

وبعدها بعامين أثار ثالث أفلامهما "الغول" أزمة حادة مع الرقابة على المصنفات، بسبب مشهد النهاية، إذ قتل فريد شوقي بالساطور على يد عادل إمام، وكان الفيلم من إخراج سمير سيف، وشارك فى بطولته نيللي، وصلاح السعدني، وكان رابع أفلامهما "الهلفوت" من إخراج سمير سيف، وشارك في بطولته سعيد صالح ، وصلاح قابيل، وإلهام شاهين.

وفي عام 1991 دخل الثنائي مرحلة جديدة، وزادت معها جرأة التناول للموضوعات، وانضم لهما المخرج شريف عرفة، إذ قدما فيلم "اللعب مع الكبار"، وشارك في بطولته مع حسين فهمى، عايدة رياض، ومحمود الجندي.

وقدم الثلاثي 4 أفلام متتالية، وهي "الإرهاب والكباب" عام 1992 و"المنسي" عام 1993، و"طيور الظلام" عام 1995، و"النوم فى العسل" عام 1996.

وبعد غياب 10 سنوات من التعاون عاد وحيد حامد وعادل إمام للتعاون مرة أخرى فى عام 2006 ، وقدما فيلم "عمارة يعقوبيان"، من إخراج مروان حامد "نجل الكاتب الراحل". وشارك الزعيم في بطولته مع نخبة من النجوم، منهم الراحل نورالشريف، ويسرا، وهند صبري، وخالد الصاوي، وأحمد راتب. وكان هذا العمل هو العاشر والأخير بين الصديقين حامد وإمام.