عمرو مصطفى عن أغنية "القضية فلسطينية": دي الطريقة اللي قدرت أدعم بيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان والملحن عمرو مصطفى على أغنيته الجديدة "القضية الفلسطينية"، التي طرحها دعما للقضية الفلسطينية بجميع لغات العالم.

ونشر "مصطفى"، بوستر الأغنية عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، والتي تغنيها الفنانة مي فاروق، وعلق: "الآن أغنية القضية فلسطينية على جميع المنصات".

وتابع: "دي الطريقة اللي قدرت أدعم بيها القضية و لو كل واحد بدأ باللي يقدر يعمله هنعرف نغير حاجة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو مصطفى، أغنية "وسنيني" والتي طرحها عبر "يوتيوب" في فبراير الماضي.

"وسنيني" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع فادي إبراهيم، وميكس وماستر جابر، وجيتار باسم سعيد، وقانون علي شاكر، وتسجيل إسلام غلاب.

الجدير بالذكر أن القدس الشرقية تشهد اشتباكات بين الفلسطينيين من جانب والشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جانب آخر.