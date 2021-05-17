أحدث ظهور لدرة التونسية على البحر(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت درة في الصور بشكل أنيق وجذاب على البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وشاركت درة مؤخرًا في مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، العمل عرض في رمضان الماضي 2021.

يذكر أن آخر أعمال درة قبل مسلسل "بين السما والأرض"، هي حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

حكاية "أول السطر" من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولتها عمر الشناوي والطفلة ريم عبد القادر.