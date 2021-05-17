فن ومشاهير

كيف احتفل محمد إمام بعيد ميلاد والده الزعيم؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان محمد إمام على تهنئة والده بعيد ميلاده الموافق اليوم 17 مايو الجاري، فهو من مواليد عام 1940.

ونشر "إمام"، صورة لوالده عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق عليها: "عيد ميلاد الزعيم".

الكوميديان عادل إمام له تاريخ حافل من الأعمال الفنية التي أثرت في وجدان المصريين بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، ومن أشهرها: "عوالم خفية، السفارة في العمارة، أمير الظلام، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة، طيور الظلام، سلام يا صاحبي، حنفي الأبهة، المولد، النمر والأنثى، حب في الزنزانة، المشبوه،عمارة يعقوبيان، وغيرها من الأعمال.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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