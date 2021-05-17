كيف احتفل محمد إمام بعيد ميلاد والده الزعيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان محمد إمام على تهنئة والده بعيد ميلاده الموافق اليوم 17 مايو الجاري، فهو من مواليد عام 1940.

ونشر "إمام"، صورة لوالده عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق عليها: "عيد ميلاد الزعيم".

الكوميديان عادل إمام له تاريخ حافل من الأعمال الفنية التي أثرت في وجدان المصريين بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، ومن أشهرها: "عوالم خفية، السفارة في العمارة، أمير الظلام، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة، طيور الظلام، سلام يا صاحبي، حنفي الأبهة، المولد، النمر والأنثى، حب في الزنزانة، المشبوه،عمارة يعقوبيان، وغيرها من الأعمال.