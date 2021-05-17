فيديو| عادل إمام يكشف قصة زواجه: "ماكنش عندي إمكانيات أتجوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل النجم الكبير، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده اليوم 17 مايو الجاري، فهو من مواليد عام 1940.

وفي لقاء نادر يجمع الزعيم عادل إمام بزوجته السيدة هالة الشلقاني، قالت: "جاري كان سمير خفاجة وأصحابي كانوا بيجولي ومجموعة فنانين بيبقوا موجودين، حضرتك لازم تبص، وخصوصا إن بين الشباك والشباك متر".

وأضافت هالة: "عادل الوحيد اللي ما حولش يبص أو يعاكس، أو يتكلم، ده لفت نظري".

وقالت هالة عن النجوم الذين يضحكوها غير زوجها عادل إمام: "رامي إمام بيضحكني، ووالد عادل محمد إمام".

وأضافت هالة: "أنا اللي أصريت إننا نتجوز، هو كان شاب وبيخاف يخش تجربة ومسؤولية، هو في يوم من الأيام قالي أنا مش بفكر في الارتباط".

وروى الزعيم قصة معرفته بزوجته قائلًا: "كنا قاعدين عند سمير خفاجة، فجأة ليقنا شباك اتفتح، خرجت منه شيء كدا ليه حضور ومبهج، الحقيقة إن كل اللي حواليا حاولوا يعاكسوها، أنا الوحيد اللي ما عاكستش لأني مش بعرف أعاكس أصلا، يعني مثلا عمري ما مشيت ورا واحدة وقولت يا جميل، يا حلوة، أو أسبل".

وتابع الزعيم :"أول ما عرفتها قولتها إحنا مش هنتجوز، تبقى صداقة، بعدها بسنة اتجوزنا، وبعدها قلت لها مش هنخلف، وبعدها خلفت رامي، وقلتلها طفل واحد كويس علشان نقدر نعيش حياتنا، ثم بعدها جبنا سارة، وقلتها خلاص ولد وبنت شيء ظريف جدا، وما نتحملش علشان نقدر نعيشهم كويس، بعدها جبنا محمد".

وأكمل: "إحنا ما عملناش فرح، وماكنش عندي إمكانيات إني أتجوز، وألبس كويس؛ كنت فقير".

ومن أشهر أعمال الزعيم عادل إمام :"مأمون وشركاه، عوالم خفية، السفارة في العمارة، أمير الظلام، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة، طيور الظلام، سلام يا صاحبي، حنفي الأبهة، المولد، النمر والأنثى، غيرها من الأعمال المميزة.