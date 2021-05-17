شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يطرح أغنية تتر المسلسل اللبناني "داون تاون".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم وائل كفورى أغنية "كلنا مننجر"، تتر المسلسل اللبناني "داون تاون" ومن المقرر عرضه ابتداء من 27 مايو على إحدى المنصات بعد أن تم تأجيله في رمضان بسبب عدم انتهاء التصوير الذي تأجل كثيرًا لظروف البلاد والحجر الصحي التي سببته أزمة كورونا.

وتعد الأغنية أولى أعمال النجم وائل كفورى في غناء تترات المسلسلات بعد تألقه في تقديم أغانى ناجحة، وهى من كلمات الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، وتوزيع جمال ياسين، وإنتاج حمدى بدر.

وتقول كلمات الأغنية:

كلنا مننجر نمشي بطريق بيبلش خير بتقلب شر.. وأنت حر هالحياة كتير بتغري .. كوكبنا بيلف وبيدور.. وبدك إيانا نمشي دغري ونخلي الطابق مستور، بدك للحق الناس بتكره كلمة لا ماشي الدنيا بالمقلوب.. كل شيء ممنوع مرغوب بطل فيه فرق كبير بين الباطل والحق.

المسلسل اللبناني "داون تاون" من بطولة أمل بشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس، سارة ابي كنعان قصة كلود أبو حيدر وسيناريو وحوار محمود إدريس ومن إخراج زهير قنوع.

وكان وائل كفورى قد طرح خلال الفترة الماضية أغنية "استشبهت فيكى"، على موقع "يوتيوب" وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات منير بوعساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

واعتمدت أغنية "استشبهت فيكى" على شكل وموسيقى مختلفة عما قدمه كفوري فى الفترة الأخيرة، خاصة أن وائل من المطربين المميزين فى اختيار المواضيع التي يقدمها فى أغانيه، فضلا عن الموسيقى المختلفة التي يعتمد عليها.