شكرا لقرائتكم خبر عن منصة watch it تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت منصة watch it بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الذى يتزامن اليوم الـ 17 من مايو، من خلال فيديو عبر حسابهم على موقع إنستجرام تضمن لقطات للزعيم وعلقوا عليها بكتابة: "في حب الزعيم عادل إمام، كل سنة وأنت طيب.. كل سنة وأنت بتضحكنا".



الزعيم عادل امام

ويعد الزعيم عادل إمام واحدًا من أهم الممثلين المصريين والعرب، والأكثر شعبية فى تاريخ السينما المصرية، حيث تربع على عرش الفن المصرى طوال السنوات الماضية، ويحتفل عادل إمام اليوم بعيد ميلاده الـ 81 حيث إنه مواليد مثل هذا اليوم من عام 1940.



الزعيم عادل امام

وخلال مسيرته الفنية قدم الزعيم عددًا من الأدوار والشخصيات المتنوعة، التى تعلق بها فى قلوب جماهيره من المحيط إلى الخليج ممن يعشقوه بعدما جسد كافة الألوان، ومثل بمختلف الأعمال ما بين السينما والدراما إلى جانب المسرح.



الزعيم عادل امام

وحقق الزعيم عادل امام معادلة نادرًا ما تتكرر بتربعه على عرش الفن طوال سنوات طويلة، استمر فيها على القمة ونجح فى كسب قلوب الملايين بفنه.