شكرا لقرائتكم خبر عن تشادويك بوسمان يحصل على جائزة "الفشار الذهبى" فى حفل جوائز mtv.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اسم وأعمال النجم العالمى تشادويك بوسمان، فى حصد الجوائز الفنية رغم وفاته فى أغسطس الماضى بعد معركة استمرت أربع سنوات مع مرض السرطان، وبعد مرور ما يقرب من عام على رحيله لا يزال النجم العالمي تشادويك بوسمان يحظى بالترحيب فى الاحتفالات الفنية الكبرى، ومؤخرًا، اختير اسمه، أمس الأحد، للفوز بجائزة أفضل أداء في فيلم من خلال حفل توزيع جوائز MTV للأفلام والتلفزيون لعام 2021.



اثناء الاعلان عن فوز تشادويك بوسمان

تم الإعلان بفوز النجم تشادويك بوسمان، بجائزة الفشار الذهبى عن دوره فى فيلم Ma Rainey's Black Bottom ، حيث أعلنت اسمه مقدمة البرامج Yara Shahidi التي قبلت كأس الفشار الذهبي نيابة عنه.

وتشادويك بوسمان حصل علي العديد من الجوائز بعد وفاته من خلال الفيلم ذاته، أهمها جولدن جلوب أفضل ممثل، وترشيح اوسكار أفضل ممثل، غير العديد من الجوائز والترشيحات الهامة الأخرى.



تشادويك بوسمان في الفيلم

وتدور قصة الفيلم الجديد Ma Rainey's Black Bottom، استنادًا إلى مسرحية August Wilson ، التي تدور قصتها حول التوتر الذي يتصاعد بين Ma Rainey ، الملقب بـ "Mother of Blues" (تلعبه فيولا ديفيس)، وعازف البوق الطموح Levee فى الموسيقى الشهيرة فى شيكاغو عام 1927.

وعلي جانب آخر حصد فيلم Ma Rainey's Black Bottom، الذى يقوم ببطولته تشادويك بوسمان، جائزة أفضل مكياج وشعر فى حفل توزيع جوائز الأوسكار، ليكون بذلك ميا نايل وجاميكا ويلسون أول امرأتين من أصحاب البشرة السمراء تفوزان بجائزة أوسكار أفضل مكياج وشعر.

وفي نفس السياق، أعلنت جوائز MTV أن النجمة "سكارليت جوهانسون" البالغة من العمر 36 عامًا حصلت على جائزة الجيل في حفل توزيع جوائز MTV للأفلام والتلفزيون لعام 2021 والذى اقيم أمس الأحد 16 وتُمنح هذه الجائزة للممثلين المحبوبين الذين تتنوع إبداعاتهم والذين حولتهم مساهماتهم الفنية إلى أسماء مألوفة مشهورة في مجالي التلفزيون والسينما.

وبحسب موقع "The news" تم تكريم الممثلة الأمريكية "سكارليت جوهانسون" بجائزة الجيل تقديراً لارتباطها الطويل باستوديوهات سلسلة الأبطال الخارقين، فهي واحدة من أشهر الوجوه المرتبطة بعالم Marvel السينمائي.