شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة قرية.. كواليس أول ظهور للزعيم عادل إمام فى مسرحية كتبها عزت العلايلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان أول ظهور للزعيم عادل إمام على المسرح وأول مواجهة له مع الجمهور تنبئ بميلاد فنان مختلف استطاع أن يخلق حالة خاصة فى علاقته مع الجمهور، الذى ارتبط به وعشق فنه وطلته سواء على المسرح أو فى السينما والتلفزيون.

وكان أول ظهور ومواجهة للزعيم عادل إمام مع الجمهور فى مسرحية "ثورة قرية"، وفى حوار أجريناه مع الفنان الكبير رشوان توفيق تحدث عن تفاصيل أول مشهد ظهر فيه عادل إمام على المسرح عام 1960.

وكان الفنان رشوان توفيق قد تخرج حينها من معهد الفنون المسرحية مع عدد من زملائه ومنهم أحمد توفيق وعزت العلايلى وتم تعيينهم مديرى استديو مع بداية إنشاء التلفزيون، وتقدم الثلاثة باقتراح لتأسيس فرقة مسرحية من خريجى معهد الفنون المسرحية الذين يعملون بالتلفزيون، على أن يتم تصوير هذه المسرحيات وعرضها بالتلفزيون وأعجبت الفكرة الدكتور عبدالقادر حاتم وزير الإعلام وقتها، وكانت بداية نواة لتكوين مسرح التلفزيون.



النجم الكبير عادل امام

وأشار الفنان الكبير رشوان توفيق أنه تم الاستعانة بالمخرج والفنان العبقرى السيد بدير، فأنشأ 3 فرق مسرحية مكونة من 45 ممثلا.

وأضاف رشوان توفيق متحدثا عن أول مشهد فى حياة الزعيم عادل إمام :" فى الموسم الثانى زاد عدد هذه الفرق إلى 7، وانضم إليها عادل إمام وصلاح السعدنى واختبرهما المخرج حسين كمال".

وأكد رشوان توفيق عبقرية عادل إمام التى ظهرت واضحة مع أول ظهور له ومواجهة للجمهور قائلا :" كان عادل إمام عبقريا منذ صغره، وكنا نقدم مسرحية "ثورة قرية" التى كتبها عزت العلايلى بطولة عبدالبديع العربى وزوزو نبيل، وقام فيها بدور بياع نداغة، يحمل صينية ويرتدى جلابية وكالسون فلاحى، وكان بمجرد دخوله للمسرح تهتز القاعة بالضحك، وكان يقول فيها جملة واحدة وهى " حلاوة سمسمية بمليم الوقية" وبطريقة أداء مميزة لفتت إليه الأنظار.

وأضاف:" من هذا المشهد جذب عادل إمام إليه المخرجين والمنتجين فوقع عليه الاختيار لأداء شخصية دسوقى أفندى فى مسرحية "أنا وهو وهى" .

وتابع الفنان الكبير رشوان توفيق قائلا:" من وجهة نظرى فإنه لم يأت فنان قبل أو بعد عادل إمام يمتلك نفس قدراته فهو فنان عبقرى ومتنوع وأدائه عالمى".



عادل امام