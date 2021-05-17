شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نيك جوناس أثناء التصوير ونقله للمستشفى بسيارة إسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب النجم العالمى نيك جوناس فى وقت متأخر من ليلة السبت الماضى وذلك أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، وهو الخبر الذى تداولته اليوم العديد من المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها موقع "TMZ".

أشارت التقارير إلى أن هناك حالة من القلق بين محبى وعشاق نيك جوناس بعد الإعلان عن إصابته بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول طبيعة الحادث أو الإصابة ، لكن الأمر كان خطير لدرجة أنه تم نقله فى سيارة إسعاف إلى مستشفى قريب من موقع التصوير.

وكشفت مصادر مقربة من النجم العالمى نيك جوناس لموقع "tmz" إن جوناس البالغ من العمر )28 عامًا) والذى يحظى بشعبية كبيرة حول العالم عاد بالفعل إلى منزله وسيظهر كما كان مقررًا فى برنامج "The Voice".

أكد الموقع الشهير أن هناك شيئًا سريًا للغاية حول التصوير الذى تعرض نيك جوناس خلاله للإصابة حيث لم يكشف أى من المصادر حتى عن اسم المشروع الذى كان يعمل عليه جوناس خلال الواقعة، وأشار الموقع إلى أن ذلك التكتم يطرح تساؤلا مهم "لماذا كل هذه السرية حول المشروع؟" وهو بالتأكيد ما سيزيد فضول الملايين من محبى وعشاقى النجم الشهير حول العالم .



