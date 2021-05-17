المملكة السعودية تعود لاستقبال السياح قريباً

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

قال مسؤول رفيع في قطاع السياحة اليوم الاثنين إن السعودية تعتزم فتح أبوابها من جديد أمام السياح الأجانب قريباً، وذلك بعد أن أعلنت رفع قيود الحجر الصحي عن فئات من الوافدين الأجانب.



وأعلنت المملكة مساء أمس الأحد أن غير المواطنين القادمين إليها من دول معينة والمطعيمن بالكامل أو المتعافين في الآونة الأخيرة من كورونا، لن يضطروا لعزل أنفسهم في الفنادق التي خصصتها الحكومة للعزل الصحي.

غير أن الهيئة السعودية للسياحة، قالت إن هذه الإجراءات الجديدة لا تسري إلا على المقيمين والمسافرين في مهام حكومية، أو عمل، أو القادمين لزيارة أصدقاء، أو في زيارات عائلية وليس على السياح الأجانب.

وقال رئيس الهيئة فهد حميد الدين لرويترز إن المملكة ستفتح أبوابها من جديد لاستقبال السياح الأجانب هذا العام، وأن من المتوقع أن يصدر إعلان بهذا الصدد "قريباً جداً".

ورفعت السعودية القيود على صناعة السياحة في 2019 ويسرت تقدم الأجانب بطلبات للحصول على تأشيرة سياحية لزيارة المملكة.

وقال حميد الدين إن "المملكة لا تزال تستهدف الوصول بعدد السياح إلى 100 مليون سنويا بحلول 2030، من حوالي 40 مليون سنويا قبل الجائحة".

وأضاف أنها "لا تزال تستهدف أن تحقق 10% من الناتج المحلي الإجمالي من 3% بحلول 2030".