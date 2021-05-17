نجلاء فتحي تشعل مواقع التواصل بصورة قديمة: "خلاص كبرنا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في وعاء الماضي تعيش أجمل الذكريات، وعندما يتقدم بنا قطار العمر، يدفعنا الحنين للتفتيش في أحداث مضت بحثا عن صورة جميلة تسعدنا.

ومثل كل الناس دفع الحنين إلى الماضي الفنانة المصرية نجلاء فتحي للبحث في صورها القديمة، وقامت بنشر صورة لها من مرحلة الصبا عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر.

وارفقتها بتعليق قائلة:" كنت جميلة أوي وأنا صغيرة.. بس خلاص بقى كبرنا".







وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع ما كتبته نجلاء فتحي، وانهالت التعليقات التي تمتدح ملامحها، وتؤكد أنها بالرغم من التقدم في العمر ما زالت جميلة.

وعلق أحد المتابعين على كلامها قائلا:"أنتِ لسة قمر زي ما أنتِ، وبعدين الجمال في القلب والروح".

وغرد متابع آخر قائلا: "طول عمرك ملاك بأخلاقك".

فيما تفاعل متابع ثالث قائلا: "مهما كبرتي.. ستظلين جميلة".

يذكر أن نجلاء فتحي من مواليد 21 ديسمبر 1951 بمحافظة الفيوم، واكتشف موهبتها الفنية المنتج عدلي المولد، وتحمس لها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وساعدها كثيرا.

وفي عام 1966 شاركت في بطولة فيلم "الأصدقاء الثلاثة" وتوالت بعد ذلك أعمالها وتجاربها الناجحة على شاشة السينما، ومن أبرزها "حب وكبرياء"، "العاطفة والجسد"، "اذكريني" و"عفوا أيها القانون".

تزوجت نجلاء فتحي 3 مرات، الأولى من أحمد عبد القدوس وعمرها 18 عاما، والثانية من الفنان سيف أبو النجا وأثمر هذا الزواج إنجاب "ياسمين".

أما الزيجة الثالثة فكانت من الإعلامي الراحل حمدي قنديل.