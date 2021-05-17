زوج مستشارة ألمانيا المحتملة.. مهام منزلية استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مساعدة الزوجة في أعمال البيت، أمر مختلف عليه لدى بعض الرجال، لكنه ثابت لدى زوج مستشارة ألمانيا المحتملة أنالينا بربوك.

وبربوك "40 عاما" هي أول سيدة تملك طفلتين "5 و 9 أعوام" تترشح لمنصب مستشار ألمانيا وتمارس السياسة على هذا المستوى المرتفع.

وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية (خاصة)، ردت بربوك "40 عاما" على سؤال حول مسؤولية رعاية الطفلتين في ظل انشغالها بالسياسة، بالقول: "زوجي يتحمل المسؤولية ويعمل في المنزل".

ولأن أنالينا بربوك تغادر المنزل في الصباح وتعود في وقت متأخر في المساء، فقد قلل زوجها دانيال هولفلايش، من وجوده في مقر عمله خلال الفترة الماضية، كما توضح.

لكن الأمر لن يتوقف عند هذه التضحية من الزوج، "فدانيال سيتوقف بداية من أغسطس/آب القادم، تماما عن الذهاب إلى عمله، وسيبقى في المنزل، ليرعى أطفالنا في وقت العودة إلى المدارس".

وتابعت: "زوجي هو من يقوم بكل شيء، يرعى الأطفال ويساعدهم في الدراسة والواجبات المدرسية، ويعد وجبات الطعام".

وإذا فازت بربوك بمنصب المستشار، ستخسر شركة البريد الألماني "دويتشه بوست"، خبيرا رفيع المستوى في شؤون الشركات، وهو المنصب الذي يشغله زوجها حاليا.

وقالت السياسية الشابة في هذا الإطار "إذا قبلت منصبا حكوميا، فمن الواضح جدا أن زوجي لن يواصل عمله في الشركة"، حتى يتفرغ للأطفال.

وتعد أنالينا بربوك الأقرب لخلافة أنجيلا ميركل في حكم ألمانيا، حتى اليوم، إذ يحل حزبها الخضر في المرتبة الأولى في نوايا التصويت بـ٢٦%، يليه الاتحاد المسيحي "يمين وسط" بـ٢٣٪؜، قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في 26 سبتمبر/ أيلول المقبل.