Spiral: From the Book of Saw يتصدر شباك السينما الأمريكية بـ8.7 مليون دولار

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم Spiral: From the Book of Saw تصدر شباك التذاكر بأمريكا الشمالية، حيث حققت أرباحًا بلغت 8.7 مليون دولار من 2811 دور عرض.



Spiral From the Book of Saw

واحتل Wrath of Man، المركز الثاني في عطلة نهاية الأسبوع بـ3.7 مليون دولار من وإجمالي محلي لمدة 10 أيام بلغ 14.6 مليون دولار أمريكي .

واحتل المركز الثالثThose Who Wish Me Dead بإيرادات 2.8 مليون دولار فقط من 3198 دور عرض، والفيلم من إخراج تايلور شيريدان ، و تدور أحداثه حول طائر النار الذي يقاتل لحماية صبي صغير من القتلة الذين لا يرحمون.

ولا يزال الوباء يؤثر سلبًا على رواد السينما، بينما أعيد افتتاح السينمات بشكل جدي ، ما يقرب من 45 في المائة من دور السينما لا تزال مظلمة في أمريكا الشمالية. من المتوقع أن يتحسن هذا الإحصاء خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل.

وكان قد قال ديفيد سبيتز رئيس التوزيع لمجموعة Lionsgate Motion Picture Group "مع افتتاح دور السينما فى نيويورك ولوس أنجلوس وعودة رواد السينما إلى هوايتهم المفضلة، تقدم Spiral لمسة جديدة لعشاق السينما.. نحن فخورون بدعم العارضين بأحد أكثر الأفلام التى ننتظرها بفارغ الصبر. نحن واثقون من أن هذا الفيلم سيبدأ موسمًا صيفيًا للشاشة الكبير".

وSpiral: From The Book Of Saw تدور أحداثه في الفصل الجديد المروع من القصة، يقوم مجرم وعبقري سادي بتنفيذ خطة صادمة لسفك الدماء من جديد، ليجد الضابط زيك وزميله ويليام أنفسهما في مواجهة جرائم من الماضي، والفيلم بطولة صامويل إل. جاكسون، ماكس مينجلا، ماريسول نيكولز، كريس روك، نازنين كونتراكتور، و دان بترونيجيفيتش.