شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تحضر أغاني جديدة وسط أنباء عن عودتها لـ بن أفليك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تسمح النجمة العالمية جينيفر لوبيز بأن يصرفها لم شملها مع بن أفليك عن الموسيقى، حيث شاركت نجمة البوب​​، 51 عامًا، لقطة لها وهي تسجل اغنية جديدة في الاستوديو، وعلقت عليها بـ" Sexy summer fun coming" وتضمن التعليق نوتة موسيقية ورموز تعبيرية على شكل قلب.



جينيفر لوبيز تعود الي الاستديو

وكانت المغنية مندمجة تمام حيث كانت تغني في الميكروفون مع سماعات فوق أذنيها، وكانت ترتدي أقراط دائرية ذهبية وصففت شعرها علي هيئة ذيل حصان منخفض.

من المؤكد أن مشهد عودة جينيفر إلى الاستوديو مرحب به للعديد من المعجبين ، الذين ينتظرون منذ العام الماضي المزيد من اعمالها، وكانت أحدث إصدارات جينيفر جزءًا من الموسيقى التصويرية لـ Marry Me وتضمنت تعاونها مع النجم المشارك مالوما.

عاد لقب "Bennifer" لصدارة المشهد على منصات التواصل الاجتماعى، وهو لقب شهير عرف فى العام 2004 للتعبير عن علاقة النجمين جينيفر لوبيز، وبن أفليك، وتزامن ظهور هذا اللقب مع انتشار العديد من الأخبار التي تزعم وجود علاقة بينهما الأسبوع الماضي، فبعد 17 عامًا من إنهاء علاقتهما، قام النجمان برحلة رومانسية إلى منتجع تزلج فاخر، حيث نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، صورًا حصرية تظهرهما في أحد المطارات معًا.

توجه جينفر وبن في رحلة سويا

جينيفر لوبيز وبن افليك بعد عودتهما

ويبدو أن جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 51 عامًا، وبن أفليك، البالغ من العمر 48 عامًا، أعادا إحياء اللقب الممنوح للزوجين مرة أخرى كأكثر ثنائى إثارة في هوليوود، وكتب أحد معجبى النجمين العالميين، تعليقًا على الأخبار المنتشرة عبر منصات السوشال ميديا عن عودة علاقتهما مجددًا: "لقد عدت من جديد فى الثانوية العامة"، بينما أضاف آخر: "إذا تمكن Bennifer من العودة معًا، فهناك أمل لجميع الآخرين.. مثل أوائل عام 2000"، وذلك وفقًا لما نقلته "ديلى ميل".

تعليقات المعجبين

جينيفر لوبيز وبن افليك

قال معجب آخر: "يبدو أننى استيقظت مرة أخرى في عام 2002 هل هذا حقيقى؟.. هل عدنا بالزمن مع هذا الوباء؟.. هل Bennifer سيعودان مرة أخرى"، وفي تعليق طريف آخر، قال أحد المعجبين، "تكريما لعودة Bennifer سأقوم بتوصيل جهاز iPod القديم الخاص بي لمعرفة ما إذا كان لا يزال يعمل"، وفى تعليق مختلف، قال أحدهم، "أرفض عودة الجينز منخفض الارتفاع، لكنى أرحب بعودة Bennifer".

ويبدو أن أليكس رودريجيز، خطيب "جى لو" السابق، صُدم بنفس قدر المعجبين بعد لم شمل جنيفر وبن أفليك بعد 17 عامًا، حيث يقال إن لاعب نيويورك السابق، البالغ من العمر 45 عامًا، مندهش من أن الزوجين السابقين - اللذان يطلق عليهما اسم "بينيفر'' - يقضيان وقتًا معًا في الأسابيع الأخيرة بعد شهر واحد فقط من انفصاله عن جينيفر، وقال مصدر مقرب من رودريجيز، "لقد صُدم بشكل حقيقى من عودة الثنائي.. وإنه حزين ومستاء".