شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون تتعرض لمقلب طريف من زوجها خلال تسلم جائزة mtv.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون لمقلب طريف من زوجها الفنان الأمريكي كولين جوست، خلال تسلمها جائزة الجيل في حفل توزيع جوائز MTV للأفلام والتلفزيون لعام 2021 والذى أٌقيم أمس الأحد 16 مايو.



سكارليت جوهانسون



سكارليت جوهانسون وزوجها

وخلال إلقائها خطاب قبول الجائزة من منزلها، قاطعها زوجها وألقي سائل أخضر لزج علي رأسها ووجها، ما أثار غضبها وبدأ يعتذر لها بعد ذلك في مقطع شاهده كل حضور الحفل، لتسأله من أين أتي بهذا السائل، ليرد قائلا "من أمازون"، وفقا لموقع people.

وقالت جوهانسون في خطابها قبل مقاطعة زوجها لها :"هذه الجائزة أصبحت ممكنة بواسطتكم جميعًا ..ولهذا السبب فهي ذات مغزى بالنسبة لي".

سكارليت جوهانسون

وتُمنح هذه الجائزة للممثلين المحبوبين الذين تتنوع إبداعاتهم والذين حولتهم مساهماتهم الفنية إلى أسماء مألوفة مشهورة في مجالي التلفزيون والسينما، وتم تكريم جوهانسون بهذه الجائزة تقديراً لارتباطها الطويل باستوديوهات سلسلة الأبطال الخارقين، فهي واحدة من أشهر الوجوه المرتبطة بعالم Marvel السينمائي.

وكانت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، انتقدت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود المختصة بتوزيع جوائز الجولدن جلوب، قائلة إنها واجهت أسئلة وتصريحات متحيزة ضد المرأة في المؤتمرات الصحفية وتحث الصناعة على "التراجع"، وتأتي تعليقات جوهانسون بعد يوم من حملة انتقاد مارك روفالو، لجمعية هوليوود للصحفيين الأجانب، وتشكيل ائتلاف من شركات العلاقات العامة لمقاطعة الرابطة.

وبحسب موقع hollywoodreporter، وافقت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، على إجراء تغييرات واسعة في عضويتها لضمان التنوع بين صفوفها، ومن بين الخطوات استحداث منصب "المسئول عن التنوع" والتشديد على ضم صحفيين من ذوي البشرة السمراء، وتوسيع نطاق المتقدمين للانضمام إلى مجموعة الصحفيين الأجانب المسئولين عن الترفيه.