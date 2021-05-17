شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن حسين الإمام فى ذكرى رحيله .. كون فرقة موسيقية مع شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزامن اليوم ذكرى رحيل الفنان حسين الإمام الذى رحل عن عالمنا فى الـ 17 من مايو قبل 6 أعوام وبالتحديد عام 2014، حيث امتلك الفنان الراحل موهبة مميزة تضمنت نواحى عديدة من الغناء إلى التمثيل وتقديم البرامج أيضًا، وخلال السطور التالية نسلط الضوء عليه من خلال 7 معلومات عنه.

ولد عام 1951، وهو نجل مخرج الروائع حسن الإمام، وشقيق الملحن مودي الإمام.

كون حسين الإمام مع شقيقه فرقة موسيقية ذات طابع غربي، قبل أن يتفرغ فيما بعد للتمثيل.



حسين الامام ومودى الامام فى صورة معا

فيلم "السكرية" هو أول أعمال الفنان الراحل، وكان يبلغ وقتها 22 عاما، وعرض الفيلم عام 1973، وشارك في بطولته يحيى شاهين، مها صبري، هدى سلطان، نور الشريف، ومن إخراج والده حسن الإمام.

ظهر مع الفنان الراحل احمد زكى بأكثر من فيلم تميز فيه بوجود كيميا تجمعهما معًا، مثلما حصل بفيلمى "استاكوزا" و"كابوريا".

امتلك حسين الإمام موهبة كبيرة في التمثيل ولعب كل الألوان، فمثلما تميز بالكوميديا قدم في رائعة "المطارد" مع نور الشريف دور مميز.



حسين الامام

في يوم 17 مايو من عام 2014، رحل حسين الإمام، بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة، ولم يكمل حينها آخر أدواره في مسلسل "كلام على ورق".

ابنه يوسف حسين الإمام شارك هذا العام بدراما رمضان من خلال مسلسل "لعبة نيوتن".