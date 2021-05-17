شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تنهى حياة 8 فنانين خلال عام واحد.. آخرهم نادية العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش العالم حالة من الصراع مع فيروس كورونا، وحالة من الحزن على الأشخاص الذين يفارقوننا بين ليلة وضحاها بسبب هذا الفيروس اللعين، لا سيما أن فيروس كورونا حرمنا من عدد كبير من الفنانين الكبار الذين استطاعوا أن يمتعونا بأدوارهم المميزة والجميلة سواء في السينما أو الدراما ورسموا الابتسامة على وجوهنا ولكنهم رحلوا بعد إصابتهم بآلام في أجسادهم بسبب فيروس كورونا.



رجاء الجداوى

رجاء الجداوى

كانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى أول الفنانين الراحلين بفيروس كورونا، بعد أن توفيت بمستشفى عزل أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية في 5 يوليو العام الماضى عن عمر يناهز الـ 85 عامًا، بعد صراع مع الفيروس لمدة 43 يوما.



فايق عزب

فايق عزب

رحل أيضًا الفنان الكبير فايق عزب فى شهر نوفمبر الماضى، بعد معاناة مزدوجة وصراع مع مرض "مارسا"، وفيروس كورونا، حيث توفى داخل مستشفى العجوزة وترك عزب إرثًا فنيًا كبيرًا فقدم أكثر من 260 عملاً فنيًا متنوعًا وبدأ مشواره من خلال السهرات التليفزيونية والمسلسلات الإذاعية مثل "طلع البدر".



هادى الجيار

هادى الجيار

رحل أيضًا الفنان الكبير هادى الجيار عن عالمنا متأثرًا باصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، عن عمر يناهز 71 عاما، وشيع جثمانه ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.



يوسف شعبان

يوسف شعبان

رحل الفنان الكبير يوسف شعبان، يوم 28 من شهر فبراير الماضى، عن عمر يناهز 90 عامًا، داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا، حيث دخل غرفة الرعاية المركزة، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، ولكن حالته الصحية تدهورت وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



سوسن ربيع

سوسن ربيع

رحلت الفنانة سوسن ربيع، بعد إصابتها بفيروس كورونا، يوم 6 من شهر مارس الماضى، والذي منعها من المشاركة في عرض مسرحيتها الأخيرة "المتفائل" أمام سامح حسين، فقد اعتذرت الراحلة عن المشاركة في العمل المسرحي بعد حجزها فى المستشفى ودخولها العناية المركزة، واستبدلها المخرج إسلام إمام بممثلة أخرى هي الفنانة سميحة عبد الهادي لحين شفائها إلا أنها فارقت الحياة.



جمال سلامة

جمال سلامة

توفى الموسيقار جمال سلامة، عن عمر يناهز 75 عامًا داخل مستشفى الهرم، بعد تدهور حالته الصحية، حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، و حرص عدد من نجوم الفن والغناء على تشييع جثمان الراحل ودفنه في مقابر الأسرة بمدينة نصر، على رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نبيلة عبيد والفنانة مني عبدالغني والفنان فاروق سلامة ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وأبناء الراحل وابن شقيقته الإعلامي محمد السماحي.



محمد ريحان

محمد ريحان

توفى الفنان محمد ريحان فى مستشفى الزقازيق الجامعى بعد إصابته بفيروس كورونا والفشل الكلوى، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بمدافن كفر الإشارة، وكان الراحل محمد ريحان شارك في السباق الرمضانى بمسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، كما شارك في مسلسل "نجيب زاهى زركش" مع الفنان يحيى الفخرانى.



نادية العراقية

نادية العراقية

توفيت الفنانة نادية العراقية، صباح أمس الأحد، إثر تدهور حالتها الصحية بعد أصابتها بفيروس كورونا منذ شهر أبريل الماضى، ومع تدهور حالتها دخلت إلى غرفة العناية المركزة، وكشف ابنها عن ان حالتها حرجة بعد ان تسببت كورونا في فشل وظائف الرئة والتهاب بكتيرى وانخفاض الأكسجين إلى 60٪؜-50٪؜)، وشيع الجثمان من مسجد الحجاز في الهرم، ودفنها بمقابر العائلة فى طريق الواحات.