حمادة هلال يقرّر إصدار "قانون عمر" يومياً على "MBC مصر" من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

تبدأ قناة "MBC مصر" إعادة عرض مسلسل قانون عمر يومياً في تمام التاسعة مساءً بداية من "الليلة".

وتدور الأحداث حول شاب يتعرّض للظلم في حياته ويدخل السجن زوراً وبهتاناً، فيقرّر فور خروجه التمرّد على فكرة الظلم نفسها ووضع قانونه الخاص.

وتنطلق أحداث مُسلسل "قانون عمر" مع مهندس الميكانيكا عمر "حمادة هلال"، الذي يعمل في مركز صيانة للسيارات لدي صاحب المصنع "فتوح أحمد"، الذي يقع في حب ابنته مريم "إيمان العاصي"، لكن رحلته لن تكون سهلة طوال الوقت، بل يتعرّض لأحداث متتابعة ومتلاحقة تقلب حياته رأساً على عقب. وفي موازاة هذا الخط الدرامي، يحفل مسلسل "قانون عمر"، بقصص وخطوط أخرى تضفي مزيداً من التشويق بما فيها قصص الحب والرومانسية والمؤامرات والتحديات.

مُسلسل "قانون عمر" يجمع بالإضافة لحمادة هلال كل من إيمان العاصي، فاطمة ناصر، حجاج عبد العظيم، إيهاب فهمي، محسن منصور، مصطفى أبو سريع، حمادة بركات، فتوح أحمد، وآخرين.