سعد الصغير عن وردة: "من أحسن الحاجات في مشواري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا المطرب سعد الصغير ذكرى رحيل الفنانة وردة الجزائرية.

ونشر سعد صورة تجمعما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" الست الجميلة اللي دايما هفضل أقول من أحسن الحاجات اللي حصلت في حياتي ومشواري، معا أنا والفنانة الجميلة وردة في مسلسل واحد ومش هنسى المساعدة اللي كانت دايما منها في شغلي وكل شئ وعزومتها الكبيرة في بيتها ربنا يرحمك يارب".

الفنانة وردة الجزائرية تعتبر واحدة من أهم النجمات في مجال الغناء ومن أشهر أغانيها :"حكايتي مع الزمان، آه لو قابلتك من زمان، خليك هنا، أشتروني، ليه يا دنيا، غيرها من الأغاني الخالدة.