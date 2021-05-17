فيديو قديم| عادل إمام عن الرئيس عبد الفتاح السيسي:"رجل نبيل خاف على مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب النجم عادل إمام الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم، عن حبه الشديد لرئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الفنان الكبير خلال لقاء قديم في برنامج "مصر البيت الكبير"، مع الفنان أشرف عبد الباقي،:"كنت شايف مصر في نفق طويل وغامق أسود، بس في الأخر نقطة ضوء بسيطة، الحمد لله إن هذه النقطة ابتدت تشع وتكبر بثورة 30/6 وخرجتلنا بالرئيس السيسي، هذا البطل النبيل، رجل نبيل، خاف على مصر".

الزعيم عادل إمام يعتبر من أهم النجوم الكبار على الساحة الفنية، له الكثير من الأعمال المميزة في السينما والمسرح والتليفزيون ومن أشهر هذه الأعمال :"مسرحية بودي جارد، مدرسة المشاغبين، الزعيم، مسلسل فلانتينو، أفلام :"حب في الزنزانة، المتسول، عنتر شايل سيفه، المشبوه، على باب الوزير"وغيرها.