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فيديو قديم| أمير كرارة يكشف سبب طرده من لوكيشن عادل إمام وتأثيره عليه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل النجم الكبير عادل إمام بعيد ميلاده اليوم 17 مايو الجاري، فهو من مواليد عام 1940.

وتحدث الفنان أمير كرارة عن لحظة طرده من اللوكيشن أمام الزعيم عادل إمام.

وقال "كرارة" خلال لقائه في برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني :"الموقف اللي ما أقدرش أنساه، إني انطردت في اللوكيشن من مخرج، كنت بعمل مشهد صغير قدام نجم كبير جدا، الأستاذ عادل إمام، كنت متوتر جدا ومش مصدق أني أمامه، المخرج قالي :"انت مفيش خالص".

أضاف: "مشفتش المخرج دا خالص، بس كان سبب إني أجتهد، علشان أوصل للي أنا فيه الوقتي".

ومن أشهر أعمال الزعيم عادل إمام :"مأمون وشركاه، عوالم خفية، السفارة في العمارة، أمير الظلام، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة، طيور الظلام، سلام يا صاحبي، حنفي الأبهة، المولد، النمر والأنثى، غيرها من الأعمال التي لم لينساها الجمهور حتى الآن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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