سر ارتداء عادل إمام "الجينز " في كل أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

مع تنوع أعمال الزعيم عادل إمام ـ واختلافها من السينما إلى المسرح والتلفزيون، ظل هناك قاسم مشترك وحيد يجمع بين مختلف الشخصيات التي قدمها من جمعه الشوان إلى الواد سيد الشغال، وغيرها فما هو؟

الزعيم في حوار له مع الكاتب د.عمرو عبد السميع " نشر في كتاب حوارات الحب والفن والحرية"، كشف عن ذلك السر، وقال،:" الجينز هو القاسم المشترك، والسر في ذلك أنه الزي الوحيد الذي اختارته الجماهير، لم تفرضه الحكومة، ولم يجبرنا عليه إتجاه، جميع الفئات ترتيديه، وجميع الأعمار، و لذا لبسته في كل أفلامي".

الفنان عادل إمام تحدث عن نشأته، وقال،:" ولدت عام 1949 في شارع السيدة عائشة بحي الخليفة، أسرتي فلاحة نازحة من قلب ريف الدقهلية،وبالتحديد من قرية شها بجوار المنصورة، وأبي محمد إمام موظف بسيط جدا في وزارة الداخلية، ووالدتي لا تقرأ ولا تكتب، وكان بيت أسرتنا شديد الشبه بما صوره نجيب محفوظ في الثلاثية، والدي كان سي السيد مثل السيد أحمد عبد الجواد في قصر الشوق، لكنه لم يكن سي السيد الزواج أو الهلاس".