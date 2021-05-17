فيديو نادر- عادل إمام: "عندي حالة عصبية في معدتي والمسرح مفيهوش أجازة مرضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده اليوم، الموافق 17 مايو الجاري، إذ أنه ولد في نفس اليوم عام 1940.

وفي فيديو نادر للزعيم عادل إمام مع الإعلامية أماني ناشد في برنامج "ماسبيرو زمان"، تحدت عن البطولة المطلقة قائلا :"لو الواحد حب المهنة بتاعته، المهنة بتاعته هتحبه، أنا بحب التمثيل جدا، مش بشتغل حاجة غيرها، واتخرجت من كلية الزراعة ممثل، وما اشتغلتش في الزراعة أبدا".

وأضاف الزعيم :"في ميعاد بيني وبين 1500 نفر على المسرح، دا بيبقى ممتع، غير السينما كمان، بيبقى ممتع جدا إني رايح أقابل الناس، بتعب الحقيقة، أنا أصلا عندي حالة عصبية في معدتي، المسرح دا ما فهموش إجازة أو مرضي، مينفعش الممثل يغيب عن المسرح لو جاله إنفلونزا، إلا إذا الممثل يموت".

تابع :"الجمهور بتاعنا بيحب النجم، والمسرح بيعتمد على النجوم، ودا من عيوب الكتابة المسرحية إن ما فيش مؤلفين كوميدينات لامعين الجمهور يجيلهم، الجمهور بيجي الدرجة الأولى للمثل".

وأكمل :"وفي بعض النقاد قالوا إن عادل إمام ما ينفعش يشيل رواية لواحده، بعد كدا عملت مدرسة المشاغبين ولا أشترط البطولة المطلقة".

ومن أشهر أعمال الزعيم عادل إمام :"مأمون وشركاه، عوالم خفية، السفارة في العمارة، أمير الظلام، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة، طيور الظلام، سلام يا صاحبي، حنفي الأبهة، المولد، النمر والأنثى، غيرها من الأعمال التي لم لينساها الجمهور حتى الآن.