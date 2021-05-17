عبير نعمة وجرعة من الإيجابيّة في “بيبقى ناس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: “بيبقى ناس” أغنية مُهداة للأشخاص الذين يُزيّنون حياتنا بالحبّ والدعم الدائم والإبتسامة الصادقة النابعة من القلب أو حتّى الكلمة الجميلة التي تمدّنا بالفرح والتفاؤل دون أيّ مُقابل. لذا، عندما تشتدّ الحياة صعوبةَ، إبحث جاهداً عن هؤلاء الأشخاص، وعندما تجدهم ، تمسّك بهم جيّداً لأنّه في نهاية المطاف، ليس لنا سند في هذه الحياة سوى بعضنا البعض… و”بيبقى ناس” .

بهذه الكلمات وصفت الفنّانة عبير نعمة أغنيتها المُنفردة الجديدة “بيبقى ناس” التي طرحتها اليوم مع “Universal Music MENA”والتي تحمل عنوان ألبومها الجديد الذي سيصدر الشهر المُقبل مع الشركة.

والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع ريان الهبر، أمّا التسجيل والميكس والماسترينغ لإيلي عقل.تستعيد عبير نعمة من خلال “بيبقى ناس” الذكريات السعيدة واللحظات الجميلة النابضة بالفرح،كما تُعبّر فيها عن أهميّة الإمتننان الذي يُعزّز نظرتنا إلى العالم من حولنا بطريقة أكثر إيجابيّة.

“بيبقى ناس” أغنية واقعيّة تُحاكي مشاعر الناس، فكلّ منّا لديه شخص من حوله يُضفي على حياته لمسة من الفرح والحبّ ومُتعة الوجود، وهذا أكثر ما نحتاج إليه اليوم. وعن إختيارها لهذه الأغنية قالت عبير نعمة: “بعد عامٍ مليءٍ بالتحدّيات والأزمات العالميّة والصراعات النفسيّة، كنت أبحث عن مادّة فنيّة جديدة وكلمات مُختلفة تبعث جرعة من الإيجابيّة في النفوس.

وهكذا وُلدت أغنية “بيبقى ناس” التي ألّفها ولحّنها ريان الهبر بطريقة سلسة لإيصال رسالتها إلى الناس ببساطة، إيماناً منه أنّ الأمل القويّ ينعكس علينا من خلال الأشخاص المُحيطين بنا”.

وقد فرحت كثيراً بهذا التعاون بخاصّة أنّ المُؤلّف الموسيقيّ المُرهف الإحساس ريان الهبر يعتمد دائماً في نصوصه وألحانه على أسلوب السهل المُمتنع القريب من الناس. وتابعت عبير بالقول:” في بعض الأحيان نستسلم أمام المصاعب التي نُواجهها، وندعها تقف في وجه سعادتنا، وقد إختبرنا ذلك خلال العام الماضي بشكلٍ خاص. ولكن إن نظرنا بعمقٍ إلى ما يُحيط بنا، لاكتشفنا أنّ الضوء الذي نبحث عنه موجود في أعين الناس الذين نعرفهم من عائلتنا وأصدقائنا أو حتّى الأشخاص الذين نلتقيهم صدفةً ويُصبحون من أقرب المُقرّبين إلينا ويُرافقوننا في أوقاتنا الجميلة والمُرّة”.

وختمت عبير بالقول:” أغنية”بيبقى ناس” تحتفل بالنهايات السعيدة. ففي حياة كلّ منا أشخاص مُتفانون ومُستعدّون للوقوف إلى جانبنا على الرغم من ظروفهم الشخصيّة الصعبة أحياناً. ولذلك، أنا مُمتنّة أنّ الحياة وضعت على طريقي الكثير من هؤلاء الأشخاص العزيزين والنادرين”.

وعن العمل المُصوّر، أشادت عبير نعمة بأجواء التصوير مع المُخرج إيلي فهد الذي سبق وتعاونت معه من خلال أغنية “فلّو”، وعبّرت عن سعادتها بتصوير أكثر الأغنيات إيجابيّة بين الأعمال التي أصدرتها مع الشركة المُنتجة Universal Music MENA .

وأضافت:”أردنا التصوير مع الناس وبينهم، لذلك، إخترنا بلدة “دوما” اللبنانيّة المُحافظة على تراثها الأصيل وأبنائها المُترابطين والمُتعلّقين بأرضهم وتقاليدهم. أفرحني كثيراً ترحيبهم الحارّ بنا وطاقتهم المُميّزة التي إنعكست على العمل والتي لا أستطيع وصفها بالكلمات.وقد ترجم المُخرج من خلال الصورة الفكرة الرئيسيّة للأغنية والتي تدور حول الأشخاص الذين وعلى الرغم من التجارب والتحدّيات الصعبة التي مرّوا بها خلال هذا العام ، لا تزال الإبتسامة تزيّن وجوههم ولا يزالوا ينشرون السعادة ويُوزّعون الطاقة الإيجابيّة من حولهم آملين دائماً بغدٍ أفضل”.

يُذكر أنّ المُصمّم اللبنانيّ الشاب سليم عزّام وقّع إطلالة عبير نعمة، وهو يستوحي تصاميمه من التقاليد والعادات والتراث الثقافيّ.

أغنية “بيبقى ناس” مُتوفّرة الآن على جميع التطبيقات الموسيقيّة العالميّة، أمّا الكليب فعلى قناة عبير نعمة الخاصّة على تطبيق Vevo.