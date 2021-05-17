دولة الإمارات تفتح باب الترشح لجائزة البردة

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

أعلنت الإمارات، الإثنين، عن فتح باب التسجيل في جائزة البردة بنسختها السادسة عشرة من 17 مايو إلى 17 يونيو 2021، في فئاتها الأربع.



وقالت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب في دولة الإمارات، خلال إحاطة إعلامية، إن الفئات الأربع هي: الزخرفة، الخط الكلاسيكي والحديث، الشعر النبطي والفصيح، وفئة الخطوط الطباعية العربية، التي تم استحداثها مؤخرا بهدف دعم فن الخطوط الطباعية العربية، وإحياء الممارسات التقليدية باستخدام التقنيات والوسائط الحديثة، ودمج الفكر الإسلامي في التصميم الحديث، وتعزيز صلة المصممين الشباب بتراثهم الإسلامي، عن طريق إنتاج خطوط طباعية عربية وعرضها عبر أعمال فنية مستوحاة من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة.

وأكدت الوزيرة الإماراتية أن جائزة البردة باتت جائزة مرموقة لصون التراث العربي والإسلامي، وأنها ليست جائزة فنية فحسب بل رسالة وقيمة تحمل في طياتها مبادئ سامية، حيث تخلد ذكرى المولد النبوي الشريف وما تحمله من قيم للتسامح والتعايش.

وقالت إن الجائزة تنطلق من العاصمة الإماراتية أبوظبي لتعزيز رسالة الإنسانية إلى العالم، بهدف صون التراث الإنساني وإيصاله للأجيال القادمة، وإبراز جماليات الفن الإسلامي وإرسال رسالة الوسطية والاعتدال.

وأضافت أن الجائزة في الدورة الجديدة ستركز على دور الشباب في إبراز تراثنا الإسلامي باستخدام أحدث التكنولوجيات، مؤكدة أن الإنسان المبدع ثروة حقيقية للمجتمعات.

ويتم الإعلان عن الفائزين بجوائز البردة خلال مهرجان البردة الذي يقام في شهر ديسمبر 2021 في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.

وجاء مهرجان البردة بهدف الحفاظ على منجز الفنون التقليدية الإسلامية، وتعزيز دور الثقافة والتراث الإسلامي، المتسامح والمنفتح على العالم، في الارتقاء بالأشكال الإبداعية ذات الصلة بالفنون التقليدية والثقافة الإسلامية.