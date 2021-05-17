“صفر”.. شاروخان يبحث عن امرأة من مواصفات خاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: آخر أفلام شاروخان “ZERO” حصرياً ولأول مرة على شاشات التلفزيون، يعرض على MBC BOLLYWOOD.

يطرح الفيلم قصة باوا سينغ (شاروخان)، الموظف بشركة أبحاث الفضاء، وهو رجل قصير القامة، يجد صعوبة في العثور على شريكة حياته، لكنه لا يمل من البحث إلى أن يتعرف على امرأة ذات مواصفات خاصة (أنوشكا شارما)، فيميل إليها وتنشأ قصة حب بينهما، وهي مصابة بشلل دماغي ولا تقوى على المشي. وتكمل القصة بينهما في قالب من الرومانسية والدراما ولا تغيب عنه المواقف الطريفة.

الجدير بالذكر أن فيلم “ZERO”، يجمع بين الرومانسية والدراما والكوميديا، ويضم إلى جانب شاروخان، كل من أنوشكا شارما وكاترينا كيف، وإخراج أناند إل. ري.

يعرض فيلم ZERO مع شاروخان على MBC BOLLYWOOD، الثلاثاء 18 مايو 2021، في تمام الساعة 10 ليلاً بتوقيت السعودية.