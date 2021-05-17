مارك رافالو “تراند” على السوشيال ميديا بدعمه الكبير لفلسطين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: نجح النجم العالمي مارك رافالو في جمع مليونين من التواقيع على عريضة تطالب بفرض عقوبة دولية على الاحتلال الاسرئيلي بسبب الهجوم العنيف على الشعب الفلسطيني الأخير.

ونشر صاحب شخصية “الرجل الأخضر” في سلسلة “مارفل” لأفلام الأبطال الخارقين مقطع فيديو عبر موقع “تويتر” يوثّق هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلة فلسطينية في حيفا وعلّق عليه قائلاً: “رجال شرطة ورجال شرطة إسرائيليون يحاولون اقتحام منزل عائلة فلسطينية في حيفا. هذا هو الإرهاب الذي يواجهه الفلسطينيون الآن في ظل دولة إسرائيل”.

وأشار إلى أن فرض العقوبات كان سبباً في تحرير جنوب أفريقيا.

ويواصل النجم العالمي دعمه للشعب الفلسطيني عبر حسابه، وكان قد كتب في وقت سابق: “1500 فلسطيني يواجهون الطرد في القدس، وقد أُصيب 200 متظاهر وقُتل 9 أطفال، وساعدت العقوبات جنوب أفريقيا في تحرير شعبها، لقد حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل لتحرير الفلسطينيين. انضم إلينا، الشيخ جراح”.