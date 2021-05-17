كيف ردت أسرة سعاد حسني على تشبيه مي عمر بـ”السندريلا”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حرصت جنجاه عبدالمنعم، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، على الرد على تشبيه الفنانة المصرية مي عمر بـ”السندريلا”، خلال مقابلة لها في برنامج “العرافة” مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي عرض في رمضان عبر فضائية المحور.

وقالت عبدالمنعم، في تصريحات صحفية، إن مي عمر لا تشبه سعاد حسني، لأن كل واحدة منهما لها صفاتها الشخصية التي تميزها عن الأخرى، لافتة إلى أنها من الممكن أن تقلد حركاتها أو طريقة تمثيلها لكنها لا تشبهها.

وأشارت إلى أنه ليست هناك فنانة من الجيل الحالي تشبه سعاد حسني، متابعة: “لو هناك فنانة أرادت أن تقدم السيرة الذاتية للسندريلا في عمل فني فلن يفرق معها أن تكون شبهها، لكن يجب أن يكون للفنانة قبول عند الجمهور، فضلاً عن مضمون المحتوى الذي سيتم تقديمه”.

واختتمت شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني بأنها لا تمانع أن تقدم مي عمر شخصية “السندريلا” في عمل درامي، لكن بشروط أهمها أن ترجع لأسرتها لكي تحصل على المعلومات الدقيقة، ويجب أن يكون هناك مخرج جيد لكي يوجهها بطريقة صحيحة، كما أن تشاهد أسرة سعاد حسني أعمال تلك الفنانة، التي تُقبل على تقديم شخصية “السندريلا”، لكي تبدي رأيها في موهبتها الفنية.

وكانت الفنانة مي عمر شاركت في مسلسل “نسل الأغراب”، من خلال دور “جليلة” المرأة الصعيدية، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة، دياب، عماد زيادة، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلي، وبسنت السبكي.