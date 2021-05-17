ديمة بياعة تكشف عن جنسيتها الحقيقية.. وتحسم الجدل حول حملها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت الفنانة ديمة بياعة عن جنسيتها الحقيقية، موضحة أنها تحمل الجنسية المصرية لأن والدها مصري من أصل فلسطيني، مشيرة إلى أن جميع إخوتها يحملون جواز السفر المصري.

وتحدثت ديمة، في تصريحات تلفزيونية، عن تجربتها بالمشاركة في الدراما المصرية من خلال مسلسل “فارس بلا جواز”، موضحة أنها كانت سعيدة جداً بسبب تعامل فريق العمل معها بشكل راقٍ.

وصرحت بأن سبب تأخرها في اقتحامها الدراما المصرية، هو أنها رفضت الكثير من العروض التي عرضت عليها، نظراً لأنها تبحث عن دور قوي، فضلاً عن أنها تريد تجسيد دور فتاة سورية تعيش في مصر.

كما حسمت ديمة الجدل، الذي أثير مؤخراً حول حقيقة حملها، موضحة أن هذا الكلام ليس صحيحاً، وأن الصورة التي ظهرت فيها وهي تضع يديها على بطنها ليس المقصود بها الإعلان عن حملها، كما اعتقد البعض.

وأعربت عن أمنيتها أن يرزقها الله ببنتين، نظراً لحبها الشديد للبنات، خاصة أن لديها ولدين من زوجها الأول الفنان السوري تيم حسن.

ومنذ شهرين كانت قد أثارت الفنانة السورية ديمة بياعة شكوك جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” حول حملها، إذ ظهرت في صورة حديثة لها بإطلالة صيفية، وهي تضع يدها على بطنها، ما جعلها تلفت انتباه متابعيها حول ما إذا كانت حاملاً من عدمه.