نجل الممثل ويل سميث يفتتح مطعماً نباتياً مجانياً للمشردين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: كشف جايدن سميث، نجل الممثل ويل السميث، مشروعه الخيري الأخير، وهو مطعم يقدم وجبات مجانية نباتية للمشردين والمحتاجين.

يأتي ذلك بعد أن أطلق مشروع شاحنة الطعام ” I Love You ” في منطقة Skid Row في لوس أنجلوس في عام 2019، بعد بلوغه سن 21 عاماً، لمساعدة الأشخاص في المجتمع المحلي. وأعلن جايدن، البالغ من العمر 22 عاماً، أنه سيفتتح مطعم ” I Love You “، موضحاً: “سيكون مخصصاً للمشردين لكي يحصلوا على طعام مجاني”.

وأضاف “ولكن إذا لم تكن بحاجة، فليس عليك فقط أن تدفع، ولكن سوف يتحتم عليك أن تدفع أكثر من قيمة الطعام حتى تتمكن من دفع ثمن طعام الشخص الّذي يقف خلفك”.

ويعمل جايدن على إطعام المجتمعات المحرومة لمدة عامين، ويقول إن المشروع “يدور حول منح الناس ما يستحقونه، وهو طعام نباتي صحي ومجاني”.

ويُذكر أن الممثل والموسيقي شارك في العديد من المساعي الخيرية، بما في ذلك امتلاك شركة Just Water الّتي وضعت نظام تنقية المياه في Flint بولاية ميشيغان قبل عامين، حيث كان نظام المياه الرئيسي ملوثا.

كما تعاون جايدن أيضاً مع مشروع Water Box التابع لـ 501CTHREE.org لتوفير الوصول إلى المياه النظيفة للمجتمعات، والّذي ظهر في حملة New Balance’s We Got Now والوثائقي Brave Blue World على نتفليكس.