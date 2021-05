سكارليت جوهانسون تحصد نجمة الجيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: أعلنت جوائز MTV يوم الثلاثاء 11 مايو، أن النجمة “سكارليت جوهانسون” البالغة من العمر 36 عامًا ستحصل على جائزة الجيل في حفل توزيع جوائز MTV للأفلام والتلفزيون لعام 2021 والذى سيقام يوم الأحد 16 مايو، وتُمنح هذه الجائزة للممثلين المحبوبين الذين تتنوع إبداعاتهم والذين حولتهم مساهماتهم الفنية إلى أسماء مألوفة مشهورة في مجالي التلفزيون والسينما.

وبحسب موقع “The news” سيتم تكريم الممثلة الأمريكية “سكارليت جوهانسون” بجائزة الجيل تقديراً لارتباطها الطويل باستوديوهات سلسلة الأبطال الخارقين، فهي واحدة من أشهر الوجوه المرتبطة بعالم Marvel السينمائي.

الحاصلون على الجائزة السابقين

ومن بين الحاصلين على جائزة الجيل السابق زملاؤها من نجوم مارفل “روبرت داوني جونيور” و”كريس برات” ، بالإضافة إلى نجوم آخرين مثل “ساندرا بولوك” ، “توم كروز” ، “جيمي فوكس” “دواين جونسون -ذا روك” ، “ويل سميث”، “ريس ويذرسبون” وغيرهم.

رحلة “سكارليت جوهانسون”

بدأت “سكارليت جوهانسون” مشوارها الفني في عام 2010 حيث ظهرت لأول مرة في دور Avenger ومرة أخرى في الرجل الحديدي 2. وواصلت الظهور فى جميع أفلام Avengers الأربعة ، والفيلم المنفرد Black Widow القادم.

جوائز “سكارليت جوهانسون”

في عام 2019 ، تم ترشيحها لجائزتين من جوائز الأوسكار – أفضل ممثلة في دور قيادي عن دورها في قصة زواج ، وأفضل ممثلة في دور داعم لـ”جوجو رابيت”.

بالإضافة إلى جائزة الجيل ، تلقت “جوهانسون” ستة ترشيحات لجوائز MTV Movie & TV على مر السنين ، وفازت بتمثال pop corn الذهبي كأفضل ممثلة في عام 2013 عن عملها فى The Avengers.

كما فازت “جوهانسون” بجائزة BAFTA عن أدائها فى فيلم Lost in Translation بالإضافة إلى عدد من الجوائز في عام 2010 عن دورها في فيلم A View From the Bridge.

أعمال “سكارليت جوهانسون” المقبلة

ومن المقرر عرض فيلم Marvel Black Widow في 9 يوليو المقبل الذي تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب إغلاق دور السينما في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة كوفيد-19.

كما انتهت النجمة الأمريكية من أداء دورها في فيلم الأنيميشن Sing المقرر عرضه في ديسمبر المقبل.