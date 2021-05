المملكة الهولندية تحتفل بيوم ميلاد الملكة ماكسيما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تحتفل هولندا اليوم الاثنين 17 مايو بيوم ميلاد الملكة ماكسيما زوجة الملك الهولندي “ويليم ألكساندر” حيث ستبلغ “ماكسيما” عامها الخمسين، وتكريمًا ليوم ميلاد الملكة “ماكسيما” بدأت هولندا حملة 50 يومًا من الموسيقى، والتي تمثل كل يوم عامًا واحدًا من حياتها بعروض موسيقية.

وبحسب موقع “ديلي ميل” بهذه المناسبة، حضرت الملكة “ماكسيما” العديد من الحفلات الموسيقية والعروض التي أقامها السكان المحليون في ليسه. كما حضرت العائلة المالكة الهولندية حفل موسيقى على شرفها – كجزء من قائمة الأحداث للاحتفال بعيد ميلادها – بعنوان: “الملكة ماكسيما حياة مليئة بالموسيقى” تكريمًا لميلاد الملكة الخمسين حيث وصلت الملكة إلى المسرح الملكي فى كاريه مع زوجها الملك “ويليم ألكساندر” وبناتهما الثلاث، الأميرة “كاثرينا أماليا” 17 عامًا ، والأميرة “أليكسيا” 15 عامًا، والأميرة “أريان” 14 عامًا في المسرح.

تألق الملكة في الحفل الموسيقى

وقد نالت الملكة “ماكسيما” بريقها فى أمسيتها الخاصة حيث ارتدت ثوبًا من تصميم Iris van Herpen مع عقد قلادة مبهر وأقراط متدلية متناسقة وإكسسوار فراشة في شعرها ، تم فرده لهذه المناسبة.

إصدار طوابع بريدية بمناسبة يوم ميلاد الملكة

كما أصدر مكتب البريد الهولندي بمناسبة يوم ميلاد الملكة “ماكسيما” صحيفة جديدة من الطوابع تتكون من خمس صور لم يسبق لها مثيل للملكة إحتفالًا بيوم ميلادها.

الطابع الرئيسي الذي يُعد أكبرهم يحمل صورة مقربة بالأبيض والأسود واسم “كونينجين ماكسيما –أي الملكة ماكسيما بالهولندية “. تظهر الملكة وهي شابة في العشرين من عمرها منذ فترة ما قبل حياتها الملكية مع نمش على خديها، وخصلات من الشعر الأشقر تتساقط على كتفيها خلال رحلة إلى نيويورك في عام 1999، والطوابع الأربع الأخرى بالألوان تكريمًا للواجبات والارتباطات الملكية، بما في ذلك التزامها بحملة “المزيد من الموسيقى في الفصل الدراسي”.

تظهر في أحدهم مبتهجة وهي ترتدى تاجًا عند تتويج الملك “ويليم ألكسندر” في 30 أبريل 2013، بعد 11 عامًا من زواجهما، وكانت “ماكسيما” ، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 38 عامًا ، ترتدي فستانًا جميلًا باللون الأزرق الداكن بتفاصيل ذهبية، وزوجًا من الأقراط المتدلية الرائعة من الياقوت وبروشًا مطابقًا.

في طابع آخر، تُظهر الملكة جانبها المرح، مما يجعل وجهًا مضحكًا خلال حدث 2018 لحملة More Music in the Classroom ، والتي تترأسها بصفة فخرية.

أحد الطابعين المتبقيين تظهر “ماكسيما” بجانب “ويليم ألكسندر” عند حضورها حدث مع زوجها ووالدته الملكة “بياتريكس” في عام 2015.

أما الطابع الأخير فيُلقي الضوء على العمل الإنساني للملكة، حيث تظهر وهي تتحدث إلى متطوعين خلال زيارة إلى جاكرتا.

حياة “ماكسيما”

ولدت “ماكسيما زوريجويتا سيروتي” فى 17 مايو 1971 في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين.

نشأت في حي ريكوليتا بمدينة بوينس آيرس ودرست في مدرسة نورثلاندز – ثنائية اللغة. تخرجت بدرجة في الاقتصاد من الجامعة البابوية الكاثوليكية في الأرجنتين (UCA) في عام 1995 ثم أكملت دراستها لاحقًا وحصلت على درجة الماجستير في الولايات المتحدة.

قابلت “ماكسيما” “ويليم ألكسندر” في أبريل 1999 فى إشبيلية بإسبانيا خلال معرض ربيع إشبيلية. أعلنا عن ارتباطهما في مارس 2001 وتزوجا في حفل فخم في 2 فبراير 2002 في نيو كيرك في كنيسة أمستردام. ومنذ ذلك اليوم أصبحت محببة للهولنديين بفضل شخصيتها الدافئة.

في 30 أبريل 2013، أصبحت أول ملكة لهولندا أرجنتينية المولد في تاريخ هولندا.

وقد احتفل الزوجان بعيد زواجهما البرونزي في 2 فبراير بمناسبة مرور 19 عامًا على زواجهما.

أنشطة الملكة “ماكسيما”

تهتم الملكة ماكسيما بشكل خاص بدمج المهاجرين في الثقافة الهولندية. كانت عضوة في لجنة برلمانية خاصة سعت إلى اقتراح طرق لزيادة مشاركة المهاجرات في القوى العاملة.

حصلت على مقعد في مجلس الدولة الهولندي في 20 أكتوبر 2004 وهو أعلى هيئة استشارية ومحكمة إدارية.

تشغل منصب الرئيس الفخري لمنصة Money Wise منذ عام 2010. وبهذه الصفة ، تركز الملكة الانتباه على أهمية التعليم المالي وإدارة الأموال بحكمة ، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال والشباب.

منذ 10 يونيو 2015 ، تشغل الملكة منصب الرئيس الفخرى لسفراء الموسيقى في School Platform حيث التزمت الملكة “ماكسيما” منذ عدة سنوات بإعطاء أكبر عدد ممكن من الأطفال الفرصة لتأليف الموسيقى.