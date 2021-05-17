كريم فهمي يردّ على منتقدي فيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: كشف الفنان كريم فهمي عن سعادته بإعجاب الأطفال بفيلم “ديدو” الذي بدأ عرضه في عيد الفطر، ونشر عبر حسابه في “إنستغرام” صورة لاقتباس من رأي كتبته إحدى متابِعاته عن الفيلم، وتحدثت عن النقاط الإيجابية فيه ومدى ملاءمته للأطفال وكبار السنّ، وعلّق عليها قائلاً: “حقيقي أنا مبسوط جداً جداً بالكلام ده، كان بقالي فترة نفسي أعمل فيلم للأطفال يتبسطوا فيه وفي نفس الوقت الكبار يبقوا متسليين”.

وأضاف: “أعتقد الحمد لله قدرت أحقق جزء من اللي كان نفسي فيه، الناس اللي عاجبها الفيلم بحبكوا والناس اللي بتقول بيضحك بس تافه بحبكوا برضوا، بس أنا موعدتكوش تشوفوا فيلم الفيل الأزرق”.

واختتم قائلاً: “للأسف مش هعرف أعمل فيلم عميق للأطفال، اللي مدخلش الفيلم يدخلوا ويقولي رأيه”.

يُذكر أنه يُعرض لكريم فهمي فيلم “ديدو”، وهو من تأليفه وبطولته إلى جانب كلٍ من: بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، حمدي المرغني وهدى المفتي، وإخراج عمرو صلاح.