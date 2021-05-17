شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم يكشف تفاصيل وعكته الصحية وحقيقة إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الشاب إسلام إبراهيم، عن تفاصيل مرضه الذى يعانى منه منذ قرابة أسبوع ولم يكن قد توصل طوال هذه المدة لتشخيص نهائى لحالته الصحية، وطمأن الفنان الشاب، جمهوره وأصدقائه، بتدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث نفى إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن نشر صورة له من داخل إحدى المستشفيات مطالبًا إياهم بالدعاء له لأنه لم يكن يعلم حقيقة مرضه.

وأوضح إسلام إبراهيم، أنه يعاني من التهاب حاد في جدار المعدة مما تسبب في التهابات في القولون، قائلًا: "الأعراض تشابهت مع الأعراض التي يتسبب بها فيروس كورونا"، ولكن بعد التحاليل اكتشف أنه يعاني من التهاب في جدار المعدة.



اسلام ابراهيم

كما قدم إسلام إبراهيم، الشكر لكل من حاول الإتصال به للإطمئنان على حالته الصحية، قائلا: "بشكر كل الناس اللي حاولت تتصل بيا أو تبعتلي رسايل وآسف إني مكنتش بقدر أرد، بعد فحوصات وتحاليل كتير جدا اكتشفت أن عندي التهاب حاد في جدار المعدة أدى إلى التهابات في القولون وده اللي كان مسبب كل الأعراض اللي عندي واللي هي أصلا متشابهة مع أعراض الكورونا، لكن طريقة العلاج مختلفة تماما وده بعد ما اتأكدت أن معنديش كورونا بعد ما عملت المسحة وتحاليل الكورونا مرتين".

فيما طالب جمهوره بالدعاء له، حيث قال: "دعواتكم بالشفاء العاجل لأن الموضوع مؤلم جدا ومش سهل، ولكن الحمد لله على كل حال بشكر الدكتور على وقوفه جنبي اليومين اللي فاتو، وأي معلومات أخرى عن حالتي الصحية غير صحيحة بالمرة.. وإن شاء الله هتعدي على خير بفضل ربنا ثم دعواتكم".