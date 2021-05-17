شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الكبرى "ميلا": "معك بدأ عمرى من جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الكبرى "ميلا"، وشاركت جمهورها صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "أنتِ العيد ومعك بلّش عمري من جديد"، لتنال الكثير من التهاني والمعايدات خلال التعليقات علي الصورة، والتي أكدت معظمها علي الشبه الكبير بين ميلا ووالدتها بشكل أكبر من شقيقاتها "أيلا وليا".



نانسي عجرم

كما احتفلت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، أمس، بعيد ميلادها الثامن والثلاثين، فهي من مواليد يوم 16 مايو عام 1983، والتى بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ 11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.



نانسي وابنتها ميلا

ولدت نانسى عجرم، يوم 16 مايو عام 1983، فى قرية سهيلة، بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشاراً كبيراً وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.

تابعت نانسى نجاحها فى ألبوم "آه ونص" عام 2004 الذى لاقى انتشاراً شعبياً باهراً، وفى عام 2006 طرحت ألبوم "يا طبطب ودلع" الذى صوّرت منه خمسة كليبات آخرها "إحساس جديد" الذى حمل رسالة إنسانية لذوى الاحتياجات الخاصة.

حازت نانسى عجرم على جائزة الموركس دور لأربع مرات، كما وحازت من مجلة News Week العالمية على جائزة أفضل شخصية مؤثرة فى الوطن العربى من بين أربعين شخصية عربية مرموقة.

يذكر أن النجمة اللبنانية نانسى عجرم ستطرح ألبومها الجديد في شهر يونيو المقبل، حيث تضع حاليا اللمسات الأخيرة حتى يكون جاهز للطرح، والذى يشمل 10 أغانى متنوعة مابين المصرى واللبنانى تتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والموزعين والشعراء، وتقدمه بشكل مختلف عن ألبوماتها السابقة.