شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام.. زعيم إمبراطورية الكوميديا "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ولد الزعيم عادل إمام فى قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية فى مصر، وتخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم بدأت شهرته فى مرحلة سبعينيات القرن العشرين.

عاش طفولته فى السيدة زينب، والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962، أعماله المسرحية الأولية كانت "أنا وهو وهى" عام 1962 مع فؤاد المهندس، و"النصابين" عام 1966، و"البيجامة" الحمراء عام 1967.

انطلاقته كنجم مسرحى بدأت فى "مدرسة المشاغبين" والتى استمر عرضها 4 سنوات منذ 1971 وحتى 1975، و"شاهد مشافش حاجة" والتى استمر عرضها سبع سنوات بداية من 1976، و"الواد سيد الشغال" استمر عرضها 8 سنوات منذ 1985 وحتى 1993، ثم "مسرحية بودى جارد" التى استمر عرضها 11 عاما منذ 1999 وحتى 2010.

أسندت للزعيم أدوار البطولة منذ عام 1972 وأصبح نجم التليفزيون الأول بعدما قدم مسلسلات "أحلام الفتى الطائر" 1978 و"دموع فى عيون وقحة" عام 1980 ثم انقطع عن الدراما 32 عاما وعاد فى 2012.

فى السينما بدأت نجوميته في "لصوص لكن ظرفاء" عام 1968 حيث تربع على عرش الفن فأصبح أحد الممثلين الأكثر شراء تذاكر لأعماله السينمائية فى ثمانينات القرن العشرين.















