أصالة عن إليسا: "عنوان للطموح والنجاح "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة أصالة نصري، رسالة إلى الفنانة إليسا عبر حسابها على تويتر.

وكتبت أصالة :"‏أحلى شيء مرّ بهذه السنة اللي مرقت، هي صحبتنا يا صديقتي الصادقة الطيّبة الغالية الحنونة إليسا.. يا عنوان للطموح والنجاح والإستمراريّة غاليتي القريبة".

وكانت الفنانة إليسا، قد وجهت رسالة سابقة إلى الفنانة أصالة نصري، بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها على تويتر :"‏عقبال المية وأكتر لأصدق شخص وأطيب قلب، وبتمنى إن هذه السنة الجديدة تمحي كل الحزن اللي عشتيه وتعوضك بكتير من السعادة والأمان.. كل عيد وإنت بخير يا أصالة".

جدير بالذكر أن أصالة نصري من مواليد 15 مايو 1969، وولدت في مدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها والتحديد في حي أبو رمانة. وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم: أماني، أيهم، ريم الذي احترفت الغناء، أنس.