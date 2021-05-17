الأمير "هاري" يكشف تفاصيل صادمة عن حياته الملكية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مايو 2021 10:41 صباحاً - أدلى الأمير هاري ببعض التعليقاتالمفاجئة حول شعوره عندما كانعضوًا في العائلة المالكة.

ذكر موقع "The list" نقلًا عنUSA Today أن "هاري" وزوجته"ميغان ماركل" كانا صريحينللغاية عند مشاركة أفكارهما حولالعيش في ظل النظام الملكي.

إعترافات "ميغان" و"هاري" مع "أوبرا وينفري"

في مارس، جلس الزوجان لإجراءمقابلة مع "أوبرا وينفري" حيثألقيا عدة "قذائف" على الأسرة ،ولماذا قررا ترك واجباتهما كأفراد منالعائلة المالكة. خلال المقابلة، صرح"هاري" و"ميغان" أن أفرادالعائلة أبدوا ملاحظات عنصريةحول لون بشرة ابنهما "آرتشى". وكشفت "ميغان" أيضًا أنها لمتحصل على المساعدة التياحتاجتها أثناء معاناتها من صحتهاالعقلية وأفكار الانتحار.

من جانبه ، اعترف "هاري" بأنهشعر وكأنه محاصر في العائلة.وكشف "هاري" أيضًا أن والدهالأمير "تشارلز" كان غاضبًا للغايةعندما غادر هو و"ميغان" العائلةلدرجة أنه رفض الرد على مكالماتهالهاتفية، مما تسبب في الكثير منالأذى له و"ميغان".

والآن، يُدلي "هاري" بمزيد منالتعليقات المثيرة للدهشة حولشعوره كعضو نشط في العائلةالمالكة.

"هاري" يُشبِّه الحياة الملكيةبحديقة الحيوان

لا يزال الأمير "هاري" يتعامل معتداعيات مقابلته الشاملة مع أوبرا"وينفري". ومع ذلك، لم يمنعه ذلكمن الانفتاح على الحياة الملكية مرةأخرى خلال مقابلة على بودكاست"Armchair Expert" عبر الديليميل.

خلال المقابلة ، اعترف "هاري" بأنالتواجد في العائلة المالكة يشبهكونه تحت المجهر أو العيش فيحديقة حيوانات. قال "هارى" : "أنتتقف في اتجاه واحد وهم يقفونفي اتجاه آخر ينظرون إليك. وأضاف دوق ساسكس: "أكبرمشكلة بالنسبة لي هي أني أرثالمخاطرة، وأرث كل عنصر فيها دوناختيار."

واعترف "هاري" أيضًا أنه كان يعلمأنه يريد مغادرة العائلة المالكة منذسنوات عديدة.

قال "هاري": "كنت في أوائلالعشرينات من عمري وكنت أفكرأنني لا أريد هذه الوظيفة، لا أريدأن أكون هنا. انظروا إلى ما فعلتهبأمي. كيف سأستقر في يوم منالأيام ويكون لديّ زوجة وعائلة، وأناأعلم أن ذلك سيحدث مرة أخرى؟"