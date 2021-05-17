الليلة انتخاب ملكة جمال الكون 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مايو 2021 10:41 صباحاً - اللّيلة في فُندق «هارد روك»، وهو أحد أفخم الفنادق بهوليود «فلوريدا» بالولايات المُتّحدة الأمركيّة يجري حفل بهيج مُبهر لاختيار ملكةُ جمال الكون 2021، وستتبارى 74 فتاة أعمارهنّ تتراوح بين 18 و28 عاماً يُمثّلن 74 بلداً من كلّ القارّات لنيل تاج الملكة.





74 متسابقة تتنافسن الليلة في مسابقة ملكة جمال الكون





وسيتواصل الحفل ثلاث ساعات ويُتابعه على الأقل 600 مليون مُشاهد عبر النّقل التلفزيوني المُباشر والأنترنت وسيتضمّن الحفل في إحدى فقراته عرضاً موسيقيّاً للملحن والمطرب الأميركي «بيتبول» مُغنّي «الراب» الشّهير. وأنّ اختيار الملكة يتمّ بالتّصويت (دولار واحد لثلاثة أصوات) وكذلك عبر لجنة تحكيم.

استعدادات ضخمة



وهذه هي الدّورة 69 لمُسابقة «ملكة جمال الكون» التّي تمّ انشاؤها عام 1952 بالولايات المتّحدة الأميركية، وهي مسابقة سنوية، وقد تم ولأوّل مرّة إلغاؤها العام الماضي بسبب وباء «كورونا»، وأعلنت «بولا شوغارت» رئيسةُ المُنظمة المُشرفة على الحدث انّ الاستعدادات جاريّة منذ 6 أشهر لتنظيم هذه المسابقة مع مراعاة كل القواعد الصحيّة، وفندق seminde hard rock المعروف باسم «القيتارة» والذّي وقع عليه الاختيار لتنظيم هذا الحدث مقام على مساحة 40 هكتاراً وبه 12 طابقاً والقاعة التي سيجري فيها الحفل تتّسع إلى 7000 شخص.



والجدير بالذّكر أنّ مُسابقة «ملكة جمال العالم»، وهي أيضاً مُسابقة سنويّة أخرى نشأتْ قبل مُسابقة ملكة جمال الكون بعام، أي سنة 1951 ببريطانيا، وهُما اليوم مُنظمتان مُتشابهتان ولا فرق بينها إلّا في جزئيّات صغيرة لكن أيضاً هما مُتنافستان.





ملكة جمال فرنسا تأمل في التتويج الليلة

المقاييس المعتمدة في اختيار الملكة



وتأمل« أمادين بيتيه» ملكة جمال فرنسا 2021 (طالبة وعمرها 23 عاماً) والمشاركة في هذه المسابقة الفوز الليلة بالتاج، وهي تصف نفسها بأنها «خجولة وتلقائية وتحب الرقص والطبخ» مضيفة في تصريح لجريدة «الفيغارو» الفرنسيّة انها استرشدت من الملكة الحالية وهي من جنوب إفريقيا عن الأجواء العامة للحفل وقالت: «نصحتني أن أضحك كل الوقت ولكل الناس»، وقد اختارت ملكة جمال فرنسا مُصمم الأزياء اللبناني زياد نقاد ليكسوها من إبداعاته خلال مشاركتها في هذه المسابقة العالمية الكبرى، علماً وأنّ المقاييس المعتمدة لاختيار ملكة جمال الكون هي الجمال طبعاً ولكن أيضا الذّكاء واللباس والتّواصل مع الآخرين.

جورجينا رزق





جوروجينا رزق وزوجها الفنان وليد توفيق



وسبق لجورجينا رزق (زوجة الفنان وليد توفيق) أن ترشحت بصفتها ملكة جمال لبنان لمسابقة ملكة جمال الكون وفازت بها عام 1971 وكان عمرها وقتها 18 عاماً، كما شاركت سارة عيدان ملكة جمال العراق في المسابقة عام 2017 وشاركت مصر أيضاً عام 2019 والملكة الحالية هي من جنوب أفريقيا.