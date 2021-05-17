بعد غياب 27 عاما..فيلم أكشن يجمع جون ترافولتا وبروس ويليس

محمد الفلاح - الإثنين 17 مايو 2021

أعلن النجمان جون ترافولتا وبروس ويليس عن تعاونهما في فيلم الأكشن الجديد Paradise City (براديس سيتي).



ووفقاً لموقع "ديلي ميل" البريطاني، مر 27 عاماً على آخر تعاون للنجمين في فيلم المخرج كوينتن تارانتينو Pulp Fiction، عام 1994،وفقا للعين.

ويتناول فيلم "براديس سيتي" قصة صائد جوائز يدعى رايان سوان (بروس ويليس) يشن هجوماً موسعاً على عالم الجريمة في هاواي، وتحديداً زعيم عصابة خطير (جون ترافولتا).

ويشارك ويليس وترافولتا البطولة، النجمة برايا لوندبرج، وحتى الآن لم يتحدد بعد موعد طرح الفيلم.

وذكر الموقع أن النجمين سبق لهما العمل في عدة أفلام سوياً، وهي: Look Who's Talking (انظر مَن يتحدّث) عام 1989، وLook Who's Talking Too عام 1990.