“كلنا مننجر”.. وائل كفوري يكسر القاعدة بشارة “داون تاون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أصدر صناع مسلسل “داون تاون” شارة المسلسل بصوت النجم اللبناني وائل كفوري عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وذلك استعدادًا لبدء عرضه قريبًا عبر الفضائيات العربية.

تحمل شارة المسلسل اسم “كلنا مننجر” وهي من كلمات علي المولى وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب، وتوزيع جمال ياسين.

ويكسر وائل كفوري القاعدة من خلال أغنية “كلنا مننجر”، حيث تعتبر هذه المرّة الأولى التي يغني فيها شارة لمسلسل، فحققت الأغنية فور صدورها رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي وشكّلت فرحة كبيرة لجمهوره، خاصةً أنهم انتظروا طويلًا أن يقوم بهذه الخطوة.

وكان وائل كفوري قد اتّفق مع صنّاع المسلسل على غناء الشارة، ليتم عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2021، لكن تم تأجيله إلى ما بعد الشهر الفضيل.

الجدير ذكره أن مسلسل “داون تاون” بطولة ستيفاني صليبا وأمل بوشوشة وهبة نور وسامر اسماعيل وعدد كبير من النجوم.