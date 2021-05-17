شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تقترب من انتهاء تصوير مسلسل "ليه لأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشكت النجمة منة شلبى، على انتهاء تصوير الجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ"، بعد ما وقع اختيار الشركة المنتجة للعمل عليها لتقديم الجزء الثانى من المسلسل، وتدور أحداثه في 15 حلقة من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

الجزء الأول من مسلسل "ليلة لأ" قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه، وشاكر فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسم الفنانة هالة صدقى وشيرين رضا ومحسن محيى الدين، ومحمد شرنوبى وعدد من الوجه الجديدة من الشباب.

يذكر أن الجزء شارك فى بطولته كل من أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقى، محمد الشرنوبي، هاني عادل، عمر السعيد، محسن محيي الدين، ناردين فرج، وصدقي ضخر، وعمر الشناوي، وتناول العمل قضية استقلال الفتاة في حياتها بعيدا عن بيت أسرتها واعتمادها على نفسها.